Главный тренер «Питтсбурга» ожидает, что Малкин сыграет в ближайшем матче

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз ожидает, что российский нападающий Евгений Малкин сыграет в ближайшем матче. Об этом сообщает журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х. «Пингвины» в ночь на 9 января примут «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча начнётся в 3:00 мск.

«Дэн Мьюз заявил, всё указывает на то, что Евгений Малкин вернётся после 15-матчевого перерыва. Ему осталось лишь провести заключительные беседы с медицинским персоналом», — написала Крекиоло.

Напомним, «Питтсбург» поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой.

