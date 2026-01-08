Квартальнов: сегодня одно звено «Динамо» «перекурило», не надо красоту наводить

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Северстали» (3:4).

— Плохой третий период. Все четыре гола всё-таки из-под ворот пропустили. Здесь испытываем большие проблемы. С пятака… Свой дом. Нужно его защищать. Но все четыре гола… Мне даже сказать, как говорится, нечего. Ключевое – борьба, работа и оборона всё-таки. Очень много пропускаем в последнее время.

— Три поражения подряд. Вы связываете это с выездным фактором или?

— Почему с выездным фактором? Хорошая команда должна на выезде играть. Мы пропускаем пять в Челябинске, четыре в Москве, сейчас четыре. Это очень для нашей команды много. Как уже говорил, не хватает «мусорных» голов. Где-то нужно не красоту наводить. У нас есть одно звено. Сегодня «перекурило» оно. Может «перекурить». У нас есть другие ребята, которые должны были… Нам сегодня «Северстваль» показала, как нужно голы забивать.

— Ощущаете ли вы в этом сезоне, что на вашу команду стали настраиваться? Вы идёте вверху турнирной таблицы…

— Вообще чемпионат хороший. Согласен, что уровень наш поднялся. Это факт. Мы должны каждую игру соответствовать нашему уровню. Как бы не должно нас так болтать. То вверх, то вниз. Это проблема большая. Я не знаю… Что-то после Нового года мы уснули, мне кажется, — цитирует Квартальнова пресс-служба «Северстали».