Андрей Козырев коротко высказался о победе «Северстали» над минским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победную встречу с минским «Динамо» (4:1) в Череповце.

— Хорошая командная победа над сильным организованным соперником.

— Сегодня были такие качели. В чём причина?

— Соперник нам сегодня противостоял сильный, организованный. С хорошим подбором игроков, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

Череповецкая команда занимает второе место в турнирной таблице Запада.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» примет на своём льду «Торпедо» 10 января. «Динамо» в следующем матче встретится с «Адмиралом» в Минске 12 января.