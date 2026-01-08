Василевский и Шестёркин вошли в топ-5 претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Каждый из 16 журналистов выбирал пятёрку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон. Среди россиян в топ-5 попали Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 10-11-е места.

Главные претенденты на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») – 63 очка (семь первых мест);

2. Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») – 57 (7);

3. Джейк Эттингер («Даллас Старз») – 33 (1);

4. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 22;

5. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») – 20 (1);

6. Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз») – 11;

7-8. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд») – 8;

7-8. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») – 8;

9. Спенсер Найт («Чикаго Блэкхоукс») – 5;

10-11. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») – 4;

10-11. Карел Веймелка («Юта Мамонт») – 4;

12. Брэндон Басси («Каролина Харрикейнз») – 3;

13. Джереми Свейман («Бостон Брюинз») – 2.