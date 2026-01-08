Абрамов: сегодня не горечь поражения, а уверенность, что «Сибирь» на правильном пути

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ).

«Игра с чемпионом — показатель того, на что мы способны. Играли хорошо, взяли очко, но могли и два. Должна быть холодная голова и уверенность в своём броске, чтобы реализовывать моменты. Сегодня больше не горечь поражения, а уверенность, что мы на правильном пути. «Локомотив» по сравнению с прошлым сезоном в Ярославле не поменялся, они сильная и габаритная команда, с ними трудно играть у бортов. Возвращение Андреоффа? Конкуренция есть всегда, это стимул становиться лучше», — цитирует Абрамова сайт КХЛ.