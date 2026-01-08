Абрамов: сегодня не горечь поражения, а уверенность, что «Сибирь» на правильном пути
Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Дудоров, Фрейз) – 32:06 (5x5) 1:1 Бек (Приски) – 44:31 (5x4) 1:2 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 53:14 (5x4) 2:2 Сушко (Приски, Широков) – 53:29 (5x5) 2:3 А. Радулов (Гернат, Шалунов) – 60:34 (3x3)
«Игра с чемпионом — показатель того, на что мы способны. Играли хорошо, взяли очко, но могли и два. Должна быть холодная голова и уверенность в своём броске, чтобы реализовывать моменты. Сегодня больше не горечь поражения, а уверенность, что мы на правильном пути. «Локомотив» по сравнению с прошлым сезоном в Ярославле не поменялся, они сильная и габаритная команда, с ними трудно играть у бортов. Возвращение Андреоффа? Конкуренция есть всегда, это стимул становиться лучше», — цитирует Абрамова сайт КХЛ.
