Никита Кучеров вошёл в список главных претендентов на «Харт Трофи» по версии Sportsnet

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в список главных претендентов на «Харт Трофи» по версии канадского издания Sportsnet. Напомним, приз вручается самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ.

Кроме Кучерова в список вошли: капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхоукс» и Микко Рантанен из «Даллас Старз».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 41 результативную передачу.

