«Скучал, конечно». Дмитрий Яшкин — о пропуске трёх матчей «Ак Барса»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе над «Барысом» (3:1) и прокомментировал своё отсутствие в трёх играх казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5) 2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5) 2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4) 3:1 Галимов – 57:48 (en)
– Как тебе игра? Ваша тройка организовала первый гол.
– Игра упорная, поэтому непростая была. Хорошо, что забили в конце. Они чуть добавили и забили в большинстве.
– Пропустил часть матчей, соскучился по хоккею?
– Да, чувствую себя отлично. Скучал, конечно. Нет таких хоккеистов, которые не хотят играть.
– «Барыс» удивляет? Они пока внизу, но кусачая команда и до зоны плей-офф им несколько побед.
– Все игры с ними непростые. Может, не везёт где-то. И Омск они обыгрывали. Не знаю, вроде хорошо играют, но пока так, — цитирует Яшкина Metaratings.
