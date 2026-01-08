Паньотта о возможном обмене Панарина: если что-то должно произойти, это случится до ОИ

Инсайдер Дэвид Паньотта высказался о будущем российского нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Если что-то с участием Панарина и должно произойти, вероятно, это случится до [олимпийского] перерыва, если они пойдут в этом направлении. В то же время я слышал, если они договорятся с ним о контракте на приемлемую для них сумму, оставят его.

Мы все знаем, что Панарину нравится в Нью-Йорке, и если он сможет продлить контракт с «Рейнджерс», думаю, это то, что он хотел бы сделать, но не знаю, предложат ли ему «Рейнджерс» те условия, которые он в конечном итоге захочет», — приводит слова Паньотты Daily Faceoff.