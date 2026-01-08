Нападающий «Металлурга» Толчинский: матчи с «Авангардом» вызывают особенные чувства

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский прокомментировал победную встречу с «Авангардом» (2:1).

«Матчи с «Авангардом», конечно, вызывают особенные чувства. Дополнительно подстёгивает то, что это один из наших прямых конкурентов, который дышит в спину в таблице. Против «Авангарда» всегда интересно играть. Всегда тяжёлые эмоциональные матчи. Что с «Авангардом», что с «Локомотивом» были сложные игры. Но это как в плей-офф: ты можешь играть и семь игр через день. В этом нет ничего такого. Завтра есть день отдохнуть, а дальше — ещё один непростой соперник, ещё одна моя неперевернутая страница. Тем интереснее, ведь играть всегда лучше, чем тренироваться», — цитирует Толчинского сайт КХЛ.