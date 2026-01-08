Нападающий «Металлурга» Толчинский: матчи с «Авангардом» вызывают особенные чувства
Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский прокомментировал победную встречу с «Авангардом» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4) 1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4) 2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)
«Матчи с «Авангардом», конечно, вызывают особенные чувства. Дополнительно подстёгивает то, что это один из наших прямых конкурентов, который дышит в спину в таблице. Против «Авангарда» всегда интересно играть. Всегда тяжёлые эмоциональные матчи. Что с «Авангардом», что с «Локомотивом» были сложные игры. Но это как в плей-офф: ты можешь играть и семь игр через день. В этом нет ничего такого. Завтра есть день отдохнуть, а дальше — ещё один непростой соперник, ещё одна моя неперевернутая страница. Тем интереснее, ведь играть всегда лучше, чем тренироваться», — цитирует Толчинского сайт КХЛ.
Комментарии
