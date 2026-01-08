Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Толчинский: матчи с «Авангардом» вызывают особенные чувства

Нападающий «Металлурга» Толчинский: матчи с «Авангардом» вызывают особенные чувства
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский прокомментировал победную встречу с «Авангардом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4)     1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4)     2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)    

«Матчи с «Авангардом», конечно, вызывают особенные чувства. Дополнительно подстёгивает то, что это один из наших прямых конкурентов, который дышит в спину в таблице. Против «Авангарда» всегда интересно играть. Всегда тяжёлые эмоциональные матчи. Что с «Авангардом», что с «Локомотивом» были сложные игры. Но это как в плей-офф: ты можешь играть и семь игр через день. В этом нет ничего такого. Завтра есть день отдохнуть, а дальше — ещё один непростой соперник, ещё одна моя неперевернутая страница. Тем интереснее, ведь играть всегда лучше, чем тренироваться», — цитирует Толчинского сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android