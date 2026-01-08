Скидки
Результаты матчей КХЛ на 8 января 2026 года

Сегодня, 8 января, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 8 января 2026 года:

«Сибирь» – «Локомотив» — 2:3 ОТ;
«Нефтехимик» – «Адмирал» — 3:2 Б;
«Салават Юлаев» – «Автомобилист» — 4:1;
«Металлург» Мг – «Авангард» — 2:1;
«Ак Барс» – «Барыс» — 3:1;
«Северсталь» – «Динамо» Мн — 4:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 45 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 68 очков после 42 игр.

