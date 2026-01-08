Результаты матчей ВХЛ на 8 января 2026 года

Сегодня, 8 января, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 января 2026 года:

«Буран» — «Торос» — 2:4;

«Ростов» — «Ижсталь» — 4:2;

«Рубин» — «Горняк-УГМК» — 3:2 ОТ;

«Югра» — «Челмет» — 6:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра» с 66 набранными очками по итогам 41 матча. Вторым идёт «Металлург» с 65 очками после 39 игр. Замыкает тройку лидеров «Нефтяник» с 56 очками, заработанными в 38 встречах.

Действующим обладателем Кубка Братины является нижегородское «Торпедо-Горький».