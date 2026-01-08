Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 8 января 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 8 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 января, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 января 2026 года:

«Буран» — «Торос» — 2:4;
«Ростов» — «Ижсталь» — 4:2;
«Рубин» — «Горняк-УГМК» — 3:2 ОТ;
«Югра» — «Челмет» — 6:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра» с 66 набранными очками по итогам 41 матча. Вторым идёт «Металлург» с 65 очками после 39 игр. Замыкает тройку лидеров «Нефтяник» с 56 очками, заработанными в 38 встречах.

Действующим обладателем Кубка Братины является нижегородское «Торпедо-Горький».

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android