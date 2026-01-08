Скидки
«Чикаго» и «Сан-Хосе» произвели обмен хоккеистами

Пресс-служба «Чикаго Блэкхоукс» объявила о приобретении защитников Райана Эллиса и Джейка Фурлонга, а также права выбора в четвёртом раунде драфта 2028 года у «Сан-Хосе Шаркс» в обмен на защитника Нолана Аллана, вратаря Лорана Броссуа и выбор в седьмом раунде драфта 2028 года.

35-летний Эллис провёл в регулярках НХЛ 566 матчей, набрав 275 (76+199) очков в составе «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфия Флайерз». Эллис не играл в НХЛ с сезона-2021/2022.

21-летний Фурлонг отметился двумя результативными передачами в 12 играх нынешнего сезона в составе «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ.

22-летний Аллан набрал 6 (2+4) очков в 29 играх за «Рокфорд Айсхогс» в АХЛ в сезоне-2025/2026.

32-летний Броссуа провёл шесть игр за «Рокфорд» в текущем сезоне, одержав три победы с 90,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,38. Броссуа — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс».

Комментарии
