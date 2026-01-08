Результаты матчей МХЛ на 8 января 2026 года

Сегодня, 8 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Авто» – «Кузнецкие Медведи» — 4:2;

«Белые Медведи» – «Омские Ястребы» — 0:2;

«СКА-1946» – Академия Михайлова — 5:3;

МХК «Динамо» СПб – МХК «Динамо» М — 0:4;

МХК «Спартак» – «Крылья Советов» — 4:1;

«Локо-76» – «Красноярские Рыси» — 4:3 Б;

«Красная Машина-Юниор» – «Амурские Тигры» — 1:3;

Академия СКА – МХК «Динамо-Карелия» — 7:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 65 очками после 36 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 55 очков после 39 матчей.