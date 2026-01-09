Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» вывел Евгения Малкина из списка травмированных

«Питтсбург» вывел Евгения Малкина из списка травмированных
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» объявил, что вывел российского нападающего Евгения Малкина из списка травмированных.

9 января «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата.

Напомним, «Питтсбург» поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 21 результативную передачу.

Материалы по теме
«Болело каждый день». Малкин — о восстановлении от травмы, из-за которой пропустил 15 игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android