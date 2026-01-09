«Питтсбург» вывел Евгения Малкина из списка травмированных

«Питтсбург Пингвинз» объявил, что вывел российского нападающего Евгения Малкина из списка травмированных.

9 января «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата.

Напомним, «Питтсбург» поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 21 результативную передачу.