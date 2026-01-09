Тренер «Вашингтона» объяснил поражение команды в матче с «Далласом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (1:4).

«Как команда, они очень хорошо защищают центр площадки. Они позволяют заходить в зону, дают определённые возможности там, в своей зоне, но при этом отлично не пускают соперника в опасные зоны. Поэтому большую часть времени ты вынужден играть по периметру. У них много действительно крупных, габаритных и физически мощных игроков — не только в линии обороны, но и в атаке, — которые сильно усложняют жизнь: быстро сближаются, хорошо работают клюшками.

В итоге это именно то, что мы почувствовали на себе. Нам было очень тяжело с шайбой. Почти всё либо подбивалось, либо блокировалось. Пытаешься отдать передачу — она попадает в конёк или клюшку соперника. В такие моменты можно подумать: «Игроку нужно было сыграть лучше», но при этом нужно понимать, что они очень сильны в обороне — именно поэтому против них так сложно играть», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».