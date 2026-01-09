Кросби покорил достижение Гретцки по количеству результативных передач за одну франшизу

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече канадский форвард Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами.

Кросби сделал 1087-ю передачу за «Питтсбург» и обошёл легендарного Уэйна Гретцки (1 086 передач за «Эдмонтон») по количеству результативных передач за одну франшизу — это второй показатель в истории НХЛ. Больше только у Рэя Бурка (1 111 передач за «Бостон»).