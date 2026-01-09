Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин забил в первой игре после 15 матчей отсутствия из-за травмы

Евгений Малкин забил в первой игре после 15 матчей отсутствия из-за травмы
Комментарии

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился в первой же игре после возвращения на лёд, форвард пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. В домашней встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду " Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены" в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания), Малкин отметился заброшенной шайбой, которая стала третьей для «Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 40-й минуте матча при счёте 2:0 в ходе розыгрыше «Питтсбургом» численного преимущества Малкин нанёс мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания, получив пас от Сидни Кросби.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Питтсбург» вывел Евгения Малкина из списка травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android