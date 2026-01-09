Евгений Малкин забил в первой игре после 15 матчей отсутствия из-за травмы
Поделиться
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился в первой же игре после возвращения на лёд, форвард пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. В домашней встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду " Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены" в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания), Малкин отметился заброшенной шайбой, которая стала третьей для «Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39 2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23 3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp) 3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp) 4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 40-й минуте матча при счёте 2:0 в ходе розыгрыше «Питтсбургом» численного преимущества Малкин нанёс мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания, получив пас от Сидни Кросби.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
05:37
-
05:11
-
04:54
-
03:03
-
01:35
- 8 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
22:55
-
22:41
-
22:19
-
22:00
-
21:43
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
20:33
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
19:57
-
19:50
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:15
-
18:54
-
18:45
-
18:33
-
18:20