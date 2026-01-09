Евгений Малкин забил в первой игре после 15 матчей отсутствия из-за травмы

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился в первой же игре после возвращения на лёд, форвард пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. В домашней встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду " Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены" в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания), Малкин отметился заброшенной шайбой, которая стала третьей для «Пингвинз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 40-й минуте матча при счёте 2:0 в ходе розыгрыше «Питтсбургом» численного преимущества Малкин нанёс мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания, получив пас от Сидни Кросби.