Филадельфия Флайерз – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 9 января 2025, счет 1:2 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» уступила дома «Торонто» в овертайме, Мичков и Гребёнкин очков не набрали
В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Дворак, Ристолайнен) – 20:55     1:1 Лотон – 54:04 (sh)     1:2 Коуэн (Таварес) – 62:48    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Трэвис Конечны.

В составе гостей голы записали на свой счёт Скотт Лотон и Истон Коуэн.

Российские хоккеисты «Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 11 января. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Ванкувер Кэнакс» 11 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
