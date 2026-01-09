«Филадельфия» уступила дома «Торонто» в овертайме, Мичков и Гребёнкин очков не набрали

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Трэвис Конечны.

В составе гостей голы записали на свой счёт Скотт Лотон и Истон Коуэн.

Российские хоккеисты «Флайерз» Матвей Мичков и Никита Гребёнкин результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 11 января. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Ванкувер Кэнакс» 11 января.