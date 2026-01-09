«Монреаль» переиграл «Флориду», у Ивана Демидова "+2"
Поделиться
В ночь с 8 на 9 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Добсон (Мэтисон, Капанен) – 02:59 2:0 Капанен (Слафковски) – 17:35 2:1 Беннетт – 25:33 3:1 Тексье (Каррье, Судзуки) – 33:41 4:1 Тексье (Мэтисон) – 47:26 4:2 Беннетт (Родригес) – 51:23 5:2 Слафковски (Капанен, Хатсон) – 57:59 6:2 Тексье (Бле, Велено) – 59:10
20-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, в его активе два перехвата и показатель полезности "+2". Ворота «Флориды» защищал голкипер Сергей Бобровский, отразивший 14 из 19 бросков в створ.
Оба гола гостей на счету Сэма Беннетта, за «Канадиенс» отличились Ноа Добсон, Оливер Капанен, Александр Тексье (хет-трик) и Юрай Слафковски в пустые ворота.
Комментарии
- 9 января 2026
-
05:50
-
05:47
-
05:46
-
05:43
-
05:43
-
05:37
-
05:11
-
04:54
-
03:03
-
01:35
- 8 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
22:55
-
22:41
-
22:19
-
22:00
-
21:43
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
20:33
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
19:57
-
19:50
-
19:36
-
19:33
-
19:18