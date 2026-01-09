Скидки
Монреаль Канадиенс — Флорида Пантерз, результат матча 9 января 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» переиграл «Флориду», у Ивана Демидова "+2"
В ночь с 8 на 9 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Добсон (Мэтисон, Капанен) – 02:59     2:0 Капанен (Слафковски) – 17:35     2:1 Беннетт – 25:33     3:1 Тексье (Каррье, Судзуки) – 33:41     4:1 Тексье (Мэтисон) – 47:26     4:2 Беннетт (Родригес) – 51:23     5:2 Слафковски (Капанен, Хатсон) – 57:59     6:2 Тексье (Бле, Велено) – 59:10    

20-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, в его активе два перехвата и показатель полезности "+2". Ворота «Флориды» защищал голкипер Сергей Бобровский, отразивший 14 из 19 бросков в створ.

Оба гола гостей на счету Сэма Беннетта, за «Канадиенс» отличились Ноа Добсон, Оливер Капанен, Александр Тексье (хет-трик) и Юрай Слафковски в пустые ворота.

