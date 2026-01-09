«Монреаль» переиграл «Флориду», у Ивана Демидова "+2"

В ночь с 8 на 9 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:2.

20-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, в его активе два перехвата и показатель полезности "+2". Ворота «Флориды» защищал голкипер Сергей Бобровский, отразивший 14 из 19 бросков в створ.

Оба гола гостей на счету Сэма Беннетта, за «Канадиенс» отличились Ноа Добсон, Оливер Капанен, Александр Тексье (хет-трик) и Юрай Слафковски в пустые ворота.