Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Калгари Флэймз, результат матча 9 января 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» на своём льду уверенно обыграл «Калгари», у Хуснутдинова передача
Комментарии

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Курали (Жанно, Макэвой) – 09:48     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Хуснутдинов) – 12:06     3:0 Лорей (Курали, Жанно) – 34:02     4:0 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 37:59     4:1 Зари (Фрост, Баль) – 38:44    

«Флэймз» терпит четвёртое поражение подряд.

В составе хозяев шайбы забросили Шон Курали, Элиас Линдхольм, Мэйсон Лорей и Кейси Миттельштадт. Российский нападающий Марат Хуснутдинов оформил ассист.

В составе гостей единственный голы записал на свой счёт Коннор Зари.

Российские хоккеисты Никита Задоров («Бостон») и Ян Кузнецов («Калгари») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 января. «Калгари Флэймз» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 10 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Филадельфия» уступила дома «Торонто» в овертайме, Мичков и Гребёнкин очков не набрали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android