«Бостон» на своём льду уверенно обыграл «Калгари», у Хуснутдинова передача

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Флэймз» терпит четвёртое поражение подряд.

В составе хозяев шайбы забросили Шон Курали, Элиас Линдхольм, Мэйсон Лорей и Кейси Миттельштадт. Российский нападающий Марат Хуснутдинов оформил ассист.

В составе гостей единственный голы записал на свой счёт Коннор Зари.

Российские хоккеисты Никита Задоров («Бостон») и Ян Кузнецов («Калгари») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 января. «Калгари Флэймз» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 10 января.