Каролина Харрикейнз – Анахайм Дакс, результат матча 9 января 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Анахайм» уступил «Каролине» и потерпел 8-е поражение подряд в НХЛ, у Никишина ассист
В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Пилинг (Лакомб, Крайдер) – 13:18     1:1 Янковски (Робинсон) – 28:56     1:2 Гранлунд (Мактавиш, Сеннеке) – 32:04     2:2 Стэнковен (Холл, Чатфилд) – 34:05     3:2 Чатфилд (Стаал, Гостисбер) – 36:08     4:2 Блейк (Никишин, Стэнковен) – 50:39     5:2 Холл (Уокер, Миллер) – 57:11    

«Утки» потерпели восьмое поражение подряд.

В составе хозяев шайбы забросили Марк Янковски, Логан Стэнковен, Джейлен Чатфилд, Джексон Блейк и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Райан Пилинг и Микаэль Гранлунд.

Российские хоккеисты Андрей Свечников («Харрикейнз») и Павел Минтюков («Дакс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 11 января. «Анахайм Дакс» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 11 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
