«Анахайм» уступил «Каролине» и потерпел 8-е поражение подряд в НХЛ, у Никишина ассист

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
«Утки» потерпели восьмое поражение подряд.
В составе хозяев шайбы забросили Марк Янковски, Логан Стэнковен, Джейлен Чатфилд, Джексон Блейк и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин сделал ассист.
В составе гостей голы записали на свой счёт Райан Пилинг и Микаэль Гранлунд.
Российские хоккеисты Андрей Свечников («Харрикейнз») и Павел Минтюков («Дакс») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 11 января. «Анахайм Дакс» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 11 января.
