Гол Малкина и два очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси»

В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в строй после травмы и отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник 38-летний капитан команды Сидни Кросби оформил ассистентский дубль. Российские форварды Егор Чинахов («Пингвинз») и Арсений Грицюк («Нью-Джерси) очков не набрали.

Также за хозяев забивали Эрик Карлссон, Коннор Дьюар и Блейк Лизотт, в составе «Дэвилз» отличился Люк Хьюз.