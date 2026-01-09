Скидки
Питтсбург Пингвинз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 9 января 2026, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Малкина и два очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси»
В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в строй после травмы и отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник 38-летний капитан команды Сидни Кросби оформил ассистентский дубль. Российские форварды Егор Чинахов («Пингвинз») и Арсений Грицюк («Нью-Джерси) очков не набрали.

Также за хозяев забивали Эрик Карлссон, Коннор Дьюар и Блейк Лизотт, в составе «Дэвилз» отличился Люк Хьюз.

