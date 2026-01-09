Гол Малкина и два очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси»
Поделиться
В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39 2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23 3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp) 3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp) 4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26
39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в строй после травмы и отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник 38-летний капитан команды Сидни Кросби оформил ассистентский дубль. Российские форварды Егор Чинахов («Пингвинз») и Арсений Грицюк («Нью-Джерси) очков не набрали.
Также за хозяев забивали Эрик Карлссон, Коннор Дьюар и Блейк Лизотт, в составе «Дэвилз» отличился Люк Хьюз.
Комментарии
- 9 января 2026
-
05:50
-
05:47
-
05:46
-
05:43
-
05:43
-
05:37
-
05:11
-
04:54
-
03:03
-
01:35
- 8 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
22:55
-
22:41
-
22:19
-
22:00
-
21:43
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
20:33
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
19:57
-
19:50
-
19:36
-
19:33
-
19:18