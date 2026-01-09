Два очка Панарина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Баффало»

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Мики Зибанеджада и Винсента Трочека, у «Баффало» отличились Джош Доун, Алекс Так, Джейсон Цукер, Маттиас Самуэльссон и Райан Маклауд в пустые ворота.