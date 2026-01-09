Два очка Панарина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Баффало»
В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Самуэльссон) – 04:07 0:2 Так (Байрэм) – 26:58 1:2 Зибанеджад (Панарин) – 29:34 1:3 Цукер (Далин, Томпсон) – 32:34 (pp) 2:3 Трочек (Миллер, Панарин) – 40:51 2:4 Самуэльссон (Маклауд) – 54:39 (sh) 2:5 Маклауд – 58:30
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал.
Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Мики Зибанеджада и Винсента Трочека, у «Баффало» отличились Джош Доун, Алекс Так, Джейсон Цукер, Маттиас Самуэльссон и Райан Маклауд в пустые ворота.
