Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало Сэйбрз, результат матча 9 января 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два очка Панарина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Баффало»
Комментарии

В ночь с 8 на 9 декабря мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Самуэльссон) – 04:07     0:2 Так (Байрэм) – 26:58     1:2 Зибанеджад (Панарин) – 29:34     1:3 Цукер (Далин, Томпсон) – 32:34 (pp)     2:3 Трочек (Миллер, Панарин) – 40:51     2:4 Самуэльссон (Маклауд) – 54:39 (sh)     2:5 Маклауд – 58:30    

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Мики Зибанеджада и Винсента Трочека, у «Баффало» отличились Джош Доун, Алекс Так, Джейсон Цукер, Маттиас Самуэльссон и Райан Маклауд в пустые ворота.

