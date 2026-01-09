Скидки
Виннипег Джетс – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 9 января 2025, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Виннипег»
Комментарии

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 11:11     1:1 Подколзин (Капанен, Эмберсон) – 17:02     2:1 Пирсон (Кёпке) – 18:16     3:1 Моррисси (Коннор, Шайфли) – 18:56     3:2 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 39:39     3:3 Хайман (Нурс) – 48:19     3:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:37 (pp)    

«Виннипег» потерпел 11-е поражение подряд.

В составе победителей голы записали на свой счёт российский нападающий Василий Подколзин, Зак Хайман, Эван Бушар. канадский форвард Коннор Макдэвид оформил гол+пас.

В составе хозяев шайбы забросили Кайл Коннор, Таннер Пирсон и Джош Моррисси.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 10 января, а «Эдмонтон Ойлерз» с этим же соперником встретится в гостях с 11 января.

