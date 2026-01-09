Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Виннипег»
В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 11:11 1:1 Подколзин (Капанен, Эмберсон) – 17:02 2:1 Пирсон (Кёпке) – 18:16 3:1 Моррисси (Коннор, Шайфли) – 18:56 3:2 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 39:39 3:3 Хайман (Нурс) – 48:19 3:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:37 (pp)
«Виннипег» потерпел 11-е поражение подряд.
В составе победителей голы записали на свой счёт российский нападающий Василий Подколзин, Зак Хайман, Эван Бушар. канадский форвард Коннор Макдэвид оформил гол+пас.
В составе хозяев шайбы забросили Кайл Коннор, Таннер Пирсон и Джош Моррисси.
В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 10 января, а «Эдмонтон Ойлерз» с этим же соперником встретится в гостях с 11 января.
