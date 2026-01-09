Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Виннипег»

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

«Виннипег» потерпел 11-е поражение подряд.

В составе победителей голы записали на свой счёт российский нападающий Василий Подколзин, Зак Хайман, Эван Бушар. канадский форвард Коннор Макдэвид оформил гол+пас.

В составе хозяев шайбы забросили Кайл Коннор, Таннер Пирсон и Джош Моррисси.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз» 10 января, а «Эдмонтон Ойлерз» с этим же соперником встретится в гостях с 11 января.