Евгений Малкин прокомментировал свой первый матч после восстановления от травмы

Евгений Малкин прокомментировал свой первый матч после восстановления от травмы
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём первом выходе на лёд после травмы, из-за которой он пропустил 15 матчей. «Пингвинз» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1, Малкин отметился заброшенной шайбой в большинстве.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

«После первого выхода на лёд я играю значительно лучше. Я думаю, мы все играем лучше. Грандиозный гол, мощная игра. Это придаёт мне уверенности для следующих матчей. Я просто рад тому, как моё плечо чувствовало себя на протяжении всей игры. Это важно для меня. Гол важен, но самое важное сейчас — это моё тело», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

