Евгений Малкин прокомментировал свой первый матч после восстановления от травмы

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём первом выходе на лёд после травмы, из-за которой он пропустил 15 матчей. «Пингвинз» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1, Малкин отметился заброшенной шайбой в большинстве.

«После первого выхода на лёд я играю значительно лучше. Я думаю, мы все играем лучше. Грандиозный гол, мощная игра. Это придаёт мне уверенности для следующих матчей. Я просто рад тому, как моё плечо чувствовало себя на протяжении всей игры. Это важно для меня. Гол важен, но самое важное сейчас — это моё тело», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

