Евгений Малкин оценил любовь к спорту жителей «Питтсбурга», упомянув американский футбол

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о любви к спорту жителей Питтсбурга (США, штат Пенсильвания) после домашней победы над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в ночь с 8 на 9 января мск. Малкин впервые сыграл после залечивания травмы, пропустив 15 матчей, и отметился заброшенной шайбой.

«Люблю наших болельщиков. Всегда приятно играть дома. Спасибо всем болельщикам… «Стилерс» играют в понедельник. Люди здесь любят спорт. Удачи и «Стилерс» тоже», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Выступающий в НФЛ клуб по американскому футболу «Питтсбург Стилерс» был основан в 1933 году под названием «Питтсбург Пайрэтс».

