Евгений Малкин оценил любовь к спорту жителей «Питтсбурга», упомянув американский футбол

Евгений Малкин оценил любовь к спорту жителей «Питтсбурга», упомянув американский футбол
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о любви к спорту жителей Питтсбурга (США, штат Пенсильвания) после домашней победы над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл в ночь с 8 на 9 января мск. Малкин впервые сыграл после залечивания травмы, пропустив 15 матчей, и отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

«Люблю наших болельщиков. Всегда приятно играть дома. Спасибо всем болельщикам… «Стилерс» играют в понедельник. Люди здесь любят спорт. Удачи и «Стилерс» тоже», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Выступающий в НФЛ клуб по американскому футболу «Питтсбург Стилерс» был основан в 1933 году под названием «Питтсбург Пайрэтс».

Видео: Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

