Патрик Кейн стал шестым действующим игроком, кто забросил 500 шайб в НХЛ

Патрик Кейн стал шестым действующим игроком, кто забросил 500 шайб в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Вторая шайба, заброшенная в пустые ворота, стала для него 500-й в регулярках лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кейн (Рэймонд, Ларкин) – 19:31     2:0 Сандин-Пелликка (ван Римсдайк, Комфер) – 25:09     2:1 Дебраск (Шервуд, Бёзер) – 27:03 (pp)     3:1 Комфер (ван Римсдайк, Сандин-Пелликка) – 30:10     4:1 Кейн (Копп) – 56:07     5:1 Рэймонд – 58:10    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Среди действующих игроков Кейн стал шестым, кому удалось достичь 500-й шайбы в карьере. Ранее этого добились Александр Овечкин, Сидни Кросби, Стивен Стэмкос, Евгений Малкин и Джон Таварес. Кроме того, Кейн стал 50-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 500 шайб.

На счету 37-летнего американца 26 (8+18) очков в 30 играх в текущем сезоне с показателем полезности «+2».

