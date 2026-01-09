Патрик Кейн стал шестым действующим игроком, кто забросил 500 шайб в НХЛ

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Вторая шайба, заброшенная в пустые ворота, стала для него 500-й в регулярках лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Среди действующих игроков Кейн стал шестым, кому удалось достичь 500-й шайбы в карьере. Ранее этого добились Александр Овечкин, Сидни Кросби, Стивен Стэмкос, Евгений Малкин и Джон Таварес. Кроме того, Кейн стал 50-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 500 шайб.

На счету 37-летнего американца 26 (8+18) очков в 30 играх в текущем сезоне с показателем полезности «+2».