«Колорадо» забросил восемь шайб «Оттаве». У Маккиннона 1+3, Ничушкин очков не набрал

В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и его одноклубник Захар Бардаков очков не набрали, как и защитник «Оттавы» Артём Зуб. В активе белорусского защитника «Эвеланш» Ильи Соловьёва результативный пас.

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой и набрал четыре очка (1+3). Остальные голы хозяев записали свой счёт Джош Мэнсон (дубль), Кейл Макар, Мартин Нечас, Брент Бёрнс и Брок Нельсон (дубль), в составе «Сенаторз» отличились Шейн Пинто и Брэди Ткачук.