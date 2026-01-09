«Колорадо» забросил восемь шайб «Оттаве». У Маккиннона 1+3, Ничушкин очков не набрал
В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэнсон (Колтон, Нельсон) – 10:11 2:0 Маккиннон (Нечас, Малински) – 17:14 3:0 Макар (Маккиннон, Мэнсон) – 22:35 3:1 Пинто (Жиру, Сандерсон) – 25:08 4:1 Нечас (Маккиннон, Макар) – 31:46 (pp) 5:1 Бёрнс (Мэнсон, Колтон) – 32:03 6:1 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 34:23 (pp) 7:1 Мэнсон (Друри, Жирар) – 36:48 8:1 Нельсон (Соловьёв, Колтон) – 38:04 8:2 Ткачук (Клевен) – 47:03 (sh)
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и его одноклубник Захар Бардаков очков не набрали, как и защитник «Оттавы» Артём Зуб. В активе белорусского защитника «Эвеланш» Ильи Соловьёва результативный пас.
Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой и набрал четыре очка (1+3). Остальные голы хозяев записали свой счёт Джош Мэнсон (дубль), Кейл Макар, Мартин Нечас, Брент Бёрнс и Брок Нельсон (дубль), в составе «Сенаторз» отличились Шейн Пинто и Брэди Ткачук.
