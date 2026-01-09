Скидки
Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Оттава Сенаторз, результат матча 9 января 2026, счет 8:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Колорадо» забросил восемь шайб «Оттаве». У Маккиннона 1+3, Ничушкин очков не набрал
Комментарии

В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэнсон (Колтон, Нельсон) – 10:11     2:0 Маккиннон (Нечас, Малински) – 17:14     3:0 Макар (Маккиннон, Мэнсон) – 22:35     3:1 Пинто (Жиру, Сандерсон) – 25:08     4:1 Нечас (Маккиннон, Макар) – 31:46 (pp)     5:1 Бёрнс (Мэнсон, Колтон) – 32:03     6:1 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 34:23 (pp)     7:1 Мэнсон (Друри, Жирар) – 36:48     8:1 Нельсон (Соловьёв, Колтон) – 38:04     8:2 Ткачук (Клевен) – 47:03 (sh)    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и его одноклубник Захар Бардаков очков не набрали, как и защитник «Оттавы» Артём Зуб. В активе белорусского защитника «Эвеланш» Ильи Соловьёва результативный пас.

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой и набрал четыре очка (1+3). Остальные голы хозяев записали свой счёт Джош Мэнсон (дубль), Кейл Макар, Мартин Нечас, Брент Бёрнс и Брок Нельсон (дубль), в составе «Сенаторз» отличились Шейн Пинто и Брэди Ткачук.

Комментарии
