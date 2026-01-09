Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 9 января 2026 года

Комментарии

Сегодня, 9 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей ВХЛ на 9 января 2025 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Рязань-ВДВ»;
11:00. «Южный Урал» – «Звезда»;
13:00. «Динамо-Алтай» – «Дизель»;
13:00. «Сокол» – АКМ;
17:00. СКА-ВМФ – «Нефтяник»;
17:00. «Динамо» СПб – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра» с 66 набранными очками по итогам 41 матча. Вторым идёт «Металлург» с 65 очками после 39 игр. Замыкает тройку лидеров «Нефтяник» с 56 очками, заработанными в 38 встречах.

