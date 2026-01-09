«Вегас» дома одержал победу над «Коламбусом», Барбашёв отдал передачу, Марченко забросил
9 января на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Веренски, Монахан) – 08:24 0:2 Джонсон (Монахан, Дженнер) – 10:41 1:2 Смит (Хаттон, Марнер) – 12:20 2:2 Смит (Марнер, Стоун) – 25:19 3:2 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 33:07 4:2 Стоун (Гертл, Айкел) – 38:44 (pp) 4:3 Марченко (Проворов, Фантилли) – 54:28 5:3 Хауден (Колесар, Гертл) – 56:14
В составе «Вегаса» шайбы на свой счёт записали Райлли Смит (дубль), Джек Айкел, Марк Стоун, Бретт Хауден. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей. У «Коламбуса» голы забили Бун Дженнер, Кент Джонсон и Кирилл Марченко. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отдал голевую передачу.
В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» 11 января. «Коламбус Блю Джекетс» в этот же день сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш».
