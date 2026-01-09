«Вегас» дома одержал победу над «Коламбусом», Барбашёв отдал передачу, Марченко забросил

9 января на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева льда.

В составе «Вегаса» шайбы на свой счёт записали Райлли Смит (дубль), Джек Айкел, Марк Стоун, Бретт Хауден. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей. У «Коламбуса» голы забили Бун Дженнер, Кент Джонсон и Кирилл Марченко. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отдал голевую передачу.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» 11 января. «Коламбус Блю Джекетс» в этот же день сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш».