Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сиэтл Кракен — Миннесота Уайлд, результат матча 9 января, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2025-2026

Две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл» в овертайме
Комментарии

9 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов) – 05:00     0:2 Фэйбер (Хьюз, Болди) – 15:54     1:2 Ларссон (Данн) – 43:13     2:2 Бенирс (Макканн, Данн) – 49:07 (pp)     2:3 Цуккарелло (Капризов, Фэйбер) – 62:09    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

У «Миннесоты» голы забили Райан Хартман, Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло. Российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. В составе «Сиэтла» шайбы забросили Адам Ларссон, Мэтти Бенирс.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 11 января. «Миннесота Уайлд» в этот же день примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android