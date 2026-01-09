Две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл» в овертайме

9 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

У «Миннесоты» голы забили Райан Хартман, Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло. Российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. В составе «Сиэтла» шайбы забросили Адам Ларссон, Мэтти Бенирс.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 11 января. «Миннесота Уайлд» в этот же день примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».