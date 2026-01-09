Две передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл» в овертайме
Поделиться
9 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов) – 05:00 0:2 Фэйбер (Хьюз, Болди) – 15:54 1:2 Ларссон (Данн) – 43:13 2:2 Бенирс (Макканн, Данн) – 49:07 (pp) 2:3 Цуккарелло (Капризов, Фэйбер) – 62:09
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
У «Миннесоты» голы забили Райан Хартман, Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло. Российский форвард Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. В составе «Сиэтла» шайбы забросили Адам Ларссон, Мэтти Бенирс.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 11 января. «Миннесота Уайлд» в этот же день примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».
Комментарии
- 9 января 2026
-
09:15
-
09:06
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:14
-
08:05
-
07:56
-
07:39
-
07:17
-
06:33
-
05:50
-
05:47
-
05:46
-
05:43
-
05:43
-
05:37
-
05:11
-
04:54
-
03:03
-
01:35
- 8 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
22:55
-
22:41
-
22:19
-
22:00
-
21:43
-
21:20
-
21:05
-
20:44