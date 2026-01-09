Артемий Панарин обошёл Ковалёва по передачам в НХЛ и сравнялся по очкам с Дацюком
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин отдал 600 результативных передач за карьеру и по данному показателю обошёл Алексея Ковалёва. Кроме того, Панарин набрал своё 918-е (318+600) очко и сравнялся по данному показателю с Павлом Дацюком.
В ночь с 8 на 9 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Самуэльссон, Цукер) – 04:07 0:2 Так (Байрэм, Норрис) – 26:58 1:2 Зибанеджад (Панарин) – 29:34 1:3 Цукер (Далин, Томпсон) – 32:34 (pp) 2:3 Трочек (Миллер, Панарин) – 40:51 2:4 Самуэльссон (Маклауд) – 54:38 (sh) 2:5 Маклауд – 58:30
