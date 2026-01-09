Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин обошёл Ковалёва по передачам в НХЛ и сравнялся по очкам с Дацюком

Артемий Панарин обошёл Ковалёва по передачам в НХЛ и сравнялся по очкам с Дацюком
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин отдал 600 результативных передач за карьеру и по данному показателю обошёл Алексея Ковалёва. Кроме того, Панарин набрал своё 918-е (318+600) очко и сравнялся по данному показателю с Павлом Дацюком.

В ночь с 8 на 9 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Самуэльссон, Цукер) – 04:07     0:2 Так (Байрэм, Норрис) – 26:58     1:2 Зибанеджад (Панарин) – 29:34     1:3 Цукер (Далин, Томпсон) – 32:34 (pp)     2:3 Трочек (Миллер, Панарин) – 40:51     2:4 Самуэльссон (Маклауд) – 54:38 (sh)     2:5 Маклауд – 58:30    
Материалы по теме
Видео
Два очка Панарина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android