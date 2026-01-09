Артемий Панарин обошёл Ковалёва по передачам в НХЛ и сравнялся по очкам с Дацюком

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин отдал 600 результативных передач за карьеру и по данному показателю обошёл Алексея Ковалёва. Кроме того, Панарин набрал своё 918-е (318+600) очко и сравнялся по данному показателю с Павлом Дацюком.

В ночь с 8 на 9 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.