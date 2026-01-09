Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» сразу по двум показателям

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона НХЛ с «Сиэтл Кракен» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов набрал 50-е и 51-е очко в нынешнем сезоне и вышел на второе место по количеству сезонов с 50+ очками. Теперь на его счету шесть таких сезонов. Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (7).

Кроме того, Капризов вышел на второе место в истории «дикарей» по количеству очков (437), сравнявшись с Марианом Габориком. Рекорд «Миннесоты» — у Микко Койву (709).

9 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.