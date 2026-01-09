Кирилл Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» сразу по двум показателям

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона НХЛ с «Сиэтл Кракен» отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов набрал 50-е и 51-е очко в нынешнем сезоне и вышел на второе место по количеству сезонов с 50+ очками. Теперь на его счету шесть таких сезонов. Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (7).
Кроме того, Капризов вышел на второе место в истории «дикарей» по количеству очков (437), сравнявшись с Марианом Габориком. Рекорд «Миннесоты» — у Микко Койву (709).
9 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали гости.
- 9 января 2026
-
10:15
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:06
-
08:50
-
08:42
-
08:40
-
08:14
-
08:05
-
07:56
-
07:39
-
07:17
-
06:33
-
05:50
-
05:47
-
05:46
-
05:43
-
05:43
-
05:37
-
05:11
-
04:54
-
03:03
-
01:35
- 8 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:32
-
23:13
-
22:55
-
22:41