Расписание матчей МХЛ на 9 января 2026 года

Сегодня, 9 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 января 2025 года (время московское):

10:00. «Тайфун» – «Снежные Барсы»;

11:00. «Авто» – «Кузнецкие Медведи»;

13:00. «Красная Армия» – МХК «Спартак MAX»;

13:00. «Спутник» – «АКМ Новомосковск»;

13:00. «Локо» – ХК «Капитан»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Алмаз».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 65 очками после 36 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 55 очков после 39 матчей.