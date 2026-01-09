Скидки
Результаты матчей НХЛ на 9 января 2026 года

В ночь на 9 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 9 января 2026 года:

«Бостон Брюинз» – «Калгари Флэймз» — 4:1;
«Филадельфия Флайерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:2 ОТ;
«Детройт Ред Уингз» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:1;
«Каролина Харрикейнз» – «Анахайм Дакс» — 5:2;
«Монреаль Канадиенс» – «Флорида Пантерз» — 6:2;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало Сэйбрз» — 2:5;
«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1;
«Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4;
«Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 Б;
«Колорадо Эвеланш» – «Оттава Сенаторз» — 8:2;
«Сиэтл Кракен» – «Миннесота Уайлд» — 2:3 ОТ;
«Вегас Голден Найтс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:3.

