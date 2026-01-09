Скидки
Натан Маккиннон обошёл Александра Овечкина по матчам с четырьмя и более очками в НХЛ

Комментарии

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в игре регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» отметился заброшенной шайбой и набрал четыре очка (1+3).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон провёл свою 34-ю игру, в которых набрал как минимум четыре очка, и по данному показателю обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Натан занимает четвёртое место среди действующих игроков. Больше Маккиннона таких игр имеют Коннор Макдэвид (45), Сидни Кросби (43) и Никита Кучеров (35).

В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэнсон (Колтон, Нельсон) – 10:11     2:0 Маккиннон (Нечас, Малински) – 17:14     3:0 Макар (Маккиннон, Мэнсон) – 22:35     3:1 Пинто (Жиру, Сандерсон) – 25:08     4:1 Нечас (Маккиннон, Макар) – 31:46 (pp)     5:1 Бёрнс (Мэнсон, Колтон) – 32:03     6:1 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 34:23 (pp)     7:1 Мэнсон (Друри, Бардаков) – 36:48     8:1 Нельсон (Соловьёв, Колтон) – 38:04     8:2 Ткачук (Клевен) – 47:03 (sh)    
«Колорадо» забросил восемь шайб «Оттаве». У Маккиннона 1+3, Ничушкин очков не набрал
