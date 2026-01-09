Натан Маккиннон обошёл Александра Овечкина по матчам с четырьмя и более очками в НХЛ

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в игре регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» отметился заброшенной шайбой и набрал четыре очка (1+3).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон провёл свою 34-ю игру, в которых набрал как минимум четыре очка, и по данному показателю обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Натан занимает четвёртое место среди действующих игроков. Больше Маккиннона таких игр имеют Коннор Макдэвид (45), Сидни Кросби (43) и Никита Кучеров (35).

В ночь с 8 на 9 января мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:2.