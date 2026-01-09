«Трактор» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 9 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и «Амуром» из Хабаровска. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2026, пятница. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее команды одержали по одной победе. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 43 встречи, набрал 46 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 очками после 43 матчей находится на восьмой строчке Востока.