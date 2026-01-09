Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Шарангович стал третьим белорусским игроком, кто достиг отметки в 400 игр в НХЛ

Егор Шарангович стал третьим белорусским игроком, кто достиг отметки в 400 игр в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович стал третьим белорусским игроком, кто достиг отметки в 400 игр в НХЛ. Юбилейной для форварда стала встреча с «Бостон Брюинз».

Ранее данной отметки среди белорусов достигли Руслан Салей (всего 917 матчей) и Михаил Грабовский (534).

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 27-летний Шарангович забросил 109 шайб и отдал 102 результативные передачи с показателем полезности «-70».

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Курали (Жанно, Макэвой) – 09:48     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Хуснутдинов) – 12:06     3:0 Лорей (Курали, Жанно) – 34:02     4:0 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 37:59     4:1 Зари (Фрост, Баль) – 38:44    
Материалы по теме
Видео
«Бостон» на своём льду уверенно обыграл «Калгари», у Хуснутдинова передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android