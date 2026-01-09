Егор Шарангович стал третьим белорусским игроком, кто достиг отметки в 400 игр в НХЛ
Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович стал третьим белорусским игроком, кто достиг отметки в 400 игр в НХЛ. Юбилейной для форварда стала встреча с «Бостон Брюинз».
Ранее данной отметки среди белорусов достигли Руслан Салей (всего 917 матчей) и Михаил Грабовский (534).
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 27-летний Шарангович забросил 109 шайб и отдал 102 результативные передачи с показателем полезности «-70».
В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Курали (Жанно, Макэвой) – 09:48 2:0 Линдхольм (Пастрняк, Хуснутдинов) – 12:06 3:0 Лорей (Курали, Жанно) – 34:02 4:0 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 37:59 4:1 Зари (Фрост, Баль) – 38:44
