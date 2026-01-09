ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Скидки
ЦСКА — Шанхайские Драконы: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

Комментарии

Сегодня, 9 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным ЦСКА и «Шанхайскими Драконами». Игра на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 44 матча, в которых набрал 50 очков, и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч находятся на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
