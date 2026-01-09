Скидки
«Тролли и больные люди». «Оттава» — о слухах по поводу ухода вратаря Улльмарка из команды

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос в жёсткой форме раскритиковал болельщиков, которые спекулируют на отсутствии вратаря канадского клуба Линуса Улльмарка, который взял отпуск по личным причинам и покинул расположение команды. В интернете появились слухи о возможном уходе голкипера из «Оттавы».

«Наша организация была крайне разочарована, прочитав полностью сфабрикованные и ложные истории, распространяющиеся в социальных сетях о нашем хоккейном клубе. Линус отсутствует в нашей команде по личным причинам, и он пользуется поддержкой всей организации.

Мы просили уважать его частную жизнь, но, очевидно, эта просьба не была услышана троллями и больными людьми, которые рыщут по интернету. Мы возмущены тем, что внешние силы пытаются сорвать деятельность нашего хоккейного клуба. Это заявление положит конец нелепым спекуляциям, которые распространились в Сети», — приводит слова Стэйоса The Score.

32-летний вратарь провёл в этом сезоне 28 матчей, в которых одержал 14 побед с коэффициентом надёжности 2,95 и 88,1% отражённых бросков.

