Главный тренер сборной Словакии высказался о приглашении форварда «Спартака» Ружички на ОИ

Комментарии

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг прокомментировал приглашение нападающего «Спартака» Адама Ружички на Олимпиаду-2026.

«У Адама был сложный период, который он преодолел. С точки зрения хоккея он это подтверждает. В прошлом году у него был отличный сезон, и в этом розыгрыше КХЛ он подтверждает свою превосходную форму. Он атакующий игрок, от которого мы ожидаем результативности», — приводит слова Орсага Pravda.

Ранее пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) представила состав сборной Словакии на Олимпийские игры — 2026. В него вошли защитник «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий «Спартака» Адам Ружичка и форвард «Северстали» Адам Лишка.

