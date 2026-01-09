Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру казанской команды под руководством Анвара Гатиятулина.
– Как вам в целом «Ак Барс» после нового года? Из трёх матчей уступили только «Авангарду».
– Считаю, несмотря на неудачу, команда играла очень хорошо. Соперник забил, использовал свои моменты. У «Ак Барса» тоже были голевые моменты. Не всё получилось, но всё равно хорошая игра была.
– Что надо, на ваш взгляд, поменять команде перед плей-офф?
– Думаю, что сейчас ведётся правильная работа.
– Чем «Ак Барс» Гатиятулина отличается от команды Билялетдинова?
– Не будем проводить сравнение. Разное время, разные периоды. Мне нравится, как ребята работают и показывают хорошую результативность.
– Билялов ключевой игрок «Ак Барса»?
– Вратарь всегда ключевой игрок. Он в хорошей форме. Дай бог, чтобы он эту форму сохранил, — цитирует Билялетдинова Metaratings.
«Ак Барс» с 58 очками занимает третье место в таблице Востока.