«Крайне среднее выступление североамериканских сборных». Кравчук — о посещаемости МЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о причинах низкой посещаемости молодёжного чемпионата мира — 2026 в Миннесоте, США.

— Почему МЧМ провалился по посещаемости? Президент ИИХФ посетовал на плохую погоду…

— Погода – это просто отговорка. На самом деле полупустые трибуны в таком хоккейном регионе, как Миннесота, были скорее из-за крайне среднего выступления североамериканских сборных. И прежде всего команды-хозяйки – сборной США. Плюс ИИХФ постаралась заработать на билетах. Но $ 500 за места по центру для молодёжного хоккея всё-таки дороговато, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.