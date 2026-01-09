Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, Кучеров — пятый

Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, Кучеров — пятый
Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона. Каждый из 16 журналистов выбирал пятёрку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Лучший среди россиян нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятую строчку.

Главные претенденты на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 73 очка (10 первых мест).
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 59 (3).
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») – 56 (3).
4. Микко Рантанен («Даллас Старз») – 15.
5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 9.
6. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс») – 5.
7-8. Джейсон Робертсон («Даллас») – 4.
7-8. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») – 4.
9-13. Морган Гики («Бостон Брюинз») – 2.
9-13. Давид Пастрняк («Бостон») – 2.
9-13. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») – 2.
9-13. Лео Карлссон («Анахайм Дакс») – 2.
9-13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 2.

Материалы по теме
Василевский и Шестёркин вошли в топ-5 претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android