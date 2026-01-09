Известный тренер Андрей Назаров высказался о ярком дебюте Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев» во встрече с «Автомобилистом» (4:1).

«В КХЛ продолжается череда ярких и интересных матчей, накануне получился событийный день. Игры были на любой вкус, что в очередной раз доказывает о возросшей медийности лиги во всей Европе. В частности, я наблюдал за игрой в Уфе, где в составе «Салавата Юлаева» дебютировал мой давний знакомый Евгений Кузнецов.

Уфимцы провели уверенный и победный матч, а Женя уже успел отметиться результативным баллом. Хочется поблагодарить руководство уфимского клуба, что дают шанс большим мастерам и возрастным звёздам продолжать реализовывать себя и радовать нас классным хоккеем. Нужно понимать, что в КХЛ ходят смотреть и на юных, и на многоопытных звёзд: посмотрите на примеры Радулова, Шипачёва, Кузнецова. Здорово, что в Башкирии это понимают, а Виктор Козлов, ещё один мой давний товарищ, прекрасно знает, как работать с известными возрастными игроками. Эти люди добавляют КХЛ зрелищности и помогают лиге двигаться вперёд семимильными шагами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.