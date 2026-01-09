Американский форвард «Барыса»: в США с приятным удивлением слушают мои рассказы о России

Американский нападающий «Барыса» Майк Веккионе высказался о поражении от «Ак Барса» (1:3) и оценил жизнь в России.

– Очередная игра, где мы претендовали на большее, нежели поражение в основное время. Увы, пока не хватает голов, в Нижнем Новгороде забили два, здесь вообще один. Надо добавлять, до восьмёрки всего три победы, поэтому ещё ничего не решено. Мы будем биться, цепляться до последнего тура и финальной сирены. Хорошо, что есть моменты, голы придут. Классно, что вернулся Шил, он нас здорово подтаскивает. Никто духом не падает, мы обыгрывали топ-команды, поэтому каждый верит друг в друга. Мы верим, что нам по плечу быть в плей-офф.

– Как тебе лига?

– Если сравнивать КХЛ с АХЛ, то здесь, конечно, более закрытый хоккей. В АХЛ всё вперёд, а тут немного иначе. Но скорости высокие, много мастеров, парни больше играют в пас, начиная с выхода из зоны.

– Какие бы российские города отметил?

– Я ещё не был в Санкт-Петербурге, но Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы. Я по-настоящему кайфую от пребывания здесь, «Барыс» — классная организация, рад быть частью процесса и ежедневно видеть партнёров рядом. Ну и Астана — красавица! — цитирует Веккионе Metaratings.