Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков: не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки

Вячеслав Быков: не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за новым рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярках и плей-офф НХЛ.

«Сейчас многие ожидают, когда Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Гретцки. Уверен, весь «Вашингтон» будет стараться помочь Александру добиться этого результата. Думаю, уже в этом году Овечкин сможет превзойти и этот рекорд Гретцки.

Я бы не стал сейчас говорить, что Овечкин стал более великим, чем Гретцки. Нужно дойти до этого результата [абсолютного рекорда]. А потом уже сами руководители НХЛ и хоккеисты определят, какое имя ему дать», — цитирует Быкова Sport24.

На данный момент на счету Овечкина 992 (915+77) гола с учётом плей-офф, он отстаёт от рекорда Гретцки (1016) на 24 заброшенные шайбы.

Материалы по теме
Александр Овечкин прокомментировал первую игру сына Сергея на льду арены «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android