Олег Шилин: хоккей в Германии лучше, чем в ВХЛ, здесь чувствуешь себя в безопасности

Бывший голкипер «Авангарда» Олег Шилин высказался о своей игре в Германии за клуб «Кассель Хаскис».

— Как пришла идея попробовать свои силы в Германии?

— У меня был не самый удачный сезон в ВХЛ. Вместе с «Соколом» из Красноярска не попали в плей‑офф, я решил, что пора что‑то менять, уехал в Германию.

— В России принято считать, что хоккеисты в Европу едут доигрывать. Как относитесь к подобного рода заявлениям?

— Я бы так про Германию не говорил, только если в какие‑то другие чемпионаты. Алексей Красиков, например, отыграл в Словакии и вернулся в Россию, потом играл на серьёзном уровне. Да и Никита Беспалов тоже в Словакию ездил, а немецкий чемпионат ничем не хуже словацкого, так что всё зависит от уровня чемпионата.

На 100% могу сказать, что хоккей в Германии лучше, чем в ВХЛ. Здесь ты себя чувствуешь в безопасности, с тобой не могут досрочно расторгнуть контракт. В России бывает, что команда в плей‑офф не попадает, контракт в феврале расторгают, до августа ты безработный. А тут даже если бы кто‑то и захотел подобное сделать, то закон такого не позволил бы. Были прецеденты, но люди обращались в суд и эти дела выигрывали.

— Наверняка ещё и тренироваться не заставляют, если команда не попала в плей‑офф?

— Здесь, если в плей‑офф не попал, сезон для тебя в марте заканчивается, ты летишь домой. Всё зависит от организации. Иногда могут проводить тренировки, но по желанию.

— Что скажете об уровне хоккея в Германии? Насколько он сравним с тем, что показывают в России?

— В DEL (главная хоккейная лига Германии. — Прим. «Чемпионата») есть пять‑семь команд, которые спокойно могли бы войти в КХЛ и как минимум ввязаться в борьбу за плей‑офф, — приводит слова Шилина «Матч ТВ».