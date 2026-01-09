Тренер «Шанхая» Майк Келли: у нас будет много важных игр, но с ЦСКА — крайне важная

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли поделился ожиданиями от игры с ЦСКА. Встреча состоится 9 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2026, пятница. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

— Можно ли сказать, что игра с ЦСКА для нас одна из важнейших в ближайшей перспективе?

— Можно сказать, что для нас самая важная игра – это всегда следующая. У нас будет много важных матчей. Но именно эта – да, крайне важная. Соперник здорово играет. Показывает структурированный хоккей, много атакуют. Мы должны умно действовать с шайбой, быть готовыми к борьбе на трудных участках площадки. Мы играем в похожем стиле, поэтому стоит ожидать скоростного хоккея.

— Сегодня вечером будет плотная игра «кость в кость»?

— Думаю, да. У них есть несколько больших парней, и многие их матчи проходят в борьбе у бортов. К этому тоже надо быть готовым, наши парни обычно хороши в такой игре.

— Наиболее важные аспекты для нас в предстоящем матче?

— Я думаю, для нас важны последовательность и стабильность. Нужна уверенность, что мы здорово действуем смену за сменой на протяжении всех 60 минут всем составом. Необходимо, чтобы все игроки работали в едином ключе на протяжении всей игры.

— Что Кирилл Рассказов и Илья Каблуков привносят в игру «Драконов»?

— Это очень умные игроки. Рассказову надо добавить в уверенности в своей игре. Каблуков – прекрасный лидер. Он привносит многое в раздевалку, разговаривает с игроками. А что важнее всего, он понимает, в какой хоккей нам необходимо играть. Они оба это понимают. Для нас это самая важная вещь.

— Можно ли сказать, что команда до конца чемпионата будет находиться под особым давлением от того, что уже нельзя ошибаться?

— Нам надо фокусироваться только на предстоящем матче. Одна следующая игра – вот наш фокус. Нет смысла думать о послезавтра. Все наши мысли только о том, что будет сегодня вечером, — цитирует Келли пресс-служба «Шанхая».