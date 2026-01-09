Сэм Энас: минское «Динамо» в текущем сезоне является одной из лучших команд в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас оценил уровень игры белорусского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

– В текущем сезоне чувствуется ли в команде, что вы действительно являетесь одним из претендентов на Кубок Гагарина?

– Абсолютно. Мы уверены в себе. В прошлом сезоне это чувство только зародилось. Тогда мы прошли первый раунд, и это было замечательно. Теперь наша команда стала сильнее, одной из лучших в лиге. Что ж, посмотрим, как далеко у нас получится пройти.

– Сейчас «Динамо» борется за лидерство на Западе. Насколько важно для команды стать первой в конференции?

– Это важно для нас. Конечно же, мы хотим начинать плей-офф дома, поскольку наша команда действительно хороша в родных стенах. Кроме того, мы хотели бы таким образом отблагодарить наших болельщиков за поддержку. В то же время нам не стоит каждый день думать об этом, поскольку гораздо важнее концентрироваться на каждом отдельном матче и нюансах в нашей игре.

– За счёт чего «Динамо» в этом году, на твой взгляд, может завоевать Кубок Гагарина?

– Нужно придерживаться нашей игры. У нас много ребят, которые могут играть в силовой хоккей. Также за нас играет множество парней, которые умеют забивать, два прекрасных вратаря и замечательные защитники. В общем, «Динамо» располагает всем, что нужно для успеха. Нужно держаться нашей системы и стараться обойтись без травм, — заявил Энас.